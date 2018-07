EUA e Israel oferecem ajuda à Turquia depois de tremor

Entre 500 e 1.000 pessoas podem ter morrido em função do terremoto, de acordo com estimativas. O terremoto provocou o colapso de mais de 50 prédios em Van, cidade no leste da Turquia habitada principalmente por curdos.

Segundo a televisão turca, cerca de 85 corpos já foram recuperados. Em Van, mais de mil pessoas estão do lado de fora do hospital local. A região atingida está sem comunicação e sem energia. Vários tremores secundários ainda atingem a região.

O primeiro ministro Recep Tayyip Erdogan foi para a região hoje e a rápida resposta ao evento sinaliza a gravidade do terremoto, mas também a importância política de estar na região do desastre, um local de conflitos com rebeldes. Tropas turcas de mais de 10 mil homens lutam contra os militantes do Partido dos Trabalhadores Curdos, bastante ativo na região do terremoto. Erdogan trabalha para marginalizar o partido. As informações são da Dow Jones.