EUA e Japão avançam em negociações sobre parceria

Funcionários dos dois governos haviam sinalizado que esperavam um avanço antes da chegada de Obama ao Japão, em 24 de abril. Os dois países querem usar a cúpula para mostrar que a aliança continua forte, especialmente após a crise diplomática envolvendo a China e o governo japonês. O pacto de comércio é visto como o item mais concreto na agenda desse encontro.

"Nós fizemos alguns progressos nos últimos dias, mas ainda há diferenças consideráveis em nossas posições sobre questões-chave", disse o representante comercial dos EUA, Michael Froman, aos jornalistas.

A Parceira Transpacífico é um elemento-chave da política externa de Obama na Ásia e da estratégia de crescimento econômico do premiê japonês, Shinzo Abe. O objetivo é eliminar as barreiras comerciais entre 12 países que, juntos, representam cerca de 40% da produção global e 30% do comércio.

Além disso, caso as nações cheguem a um acordo, aumentaria também a influência norte-americana na região à medida que a China, que não foi convidada a integrar o grupo, também busca expandir seus domínios.

Ainda assim, os pontos de atrito permanecem nas negociações entre os EUA e o Japão, incluindo o acesso aos mercados agrícolas japoneses e o setor automotivo norte-americano. Fonte: Dow Jones Newswires.