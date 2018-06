EUA, Japão e Coreia do Sul pedem reunião de emergência da ONU por mísseis norte-coreanos

Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul pediram, neste domingo, 14, para que seja convocada uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para tratar dos últimos testes com mísseis balísticos realizados pela Coreia do Norte. O Uruguai, que detém a presidência do conselho neste mês, e a ONU informaram que as consultas fechadas serão realizadas na próxima terça-feira.

Na véspera, o goveno de Kim Jong-un disparou um míssil balístico, o segundo nos últimos 15 dias, que atingiu o mar perto da Rúsia, dias após o novo líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, tomar posse e se comprometer em engajar Pyongyang em um diálogo.

Lançado da base militar norte-coreanda de Kusong, na província de Pyongan Norte, às 5h30 deste domingo (17h30 de sábado, no horário de Brasília), o projétil percorreu cerca de 700 km antres de cair no mar do Japão, segundo a agência de notícias AFP.

De acordo com a Reuters, uma autoridade dos Estados Unidos afirmou que o míssil aterrissou 95 km ao sul da região de Vladivostok, na Rússia, o que fez a Casa Branca notificar Moscou através de uma declaração sobre o incidente. Horas após a confirmação do lançamento, Washington, Tóquio e Seul condenaram a ação.

"Não há nenhuma desculpa que justifique as ações da Coreia do Norte. (O míssil) caiu perto da Rússia. A China não pode manter expectativas de um diálogo. A ameaça é real", publicou Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, em sua conta no Twitter, na manhã deste domingo. Nas últimas semanas, o governo de Donald Trump tem pedido o fortalecimento das sanções aos norte-coreanos e endurecimento da posição da China, principal alidada de Pyongyang.

There are no excuses that justify N. Korea's actions. This was close to home for Russia. China cant expect dialogue. This threat is real. — Nikki Haley (@nikkihaley) 14 de maio de 2017

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos indicou, neste sábado, que analisava "todas as maneiras possíveis" de cortar as fontes de financiamento internacional à Coreia do Norte.

As primeiras sanções armamentícias da ONU à Coreia do Norte foram ratificadas em 2006 e têm sido intensificadas devido aos cinco testes nucleares e lançamento de dois foguetes de longo alcance. /COM INFORMAÇÕES DAS AGÊNCIAS REUTERS E AFP