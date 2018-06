EUA e mais 10 países condenam ataque da Síria Os EUA e outros dez países do G-20 - Austrália, Canadá, França, Itália, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Espanha, Turquia e Reino Unido - divulgaram hoje um comunicado conjunto condenando "o horrível ataque com armas químicas ocorrido nos arredores de Damasco (capital da Síria) em 21 de agosto".