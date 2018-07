EUA e México fecham acordo sobre acesso de caminhões

Pelos termos do Nafta, por causa da proibição, exportações dos EUA para o México no valor de US$ 2,4 bilhões anuais ao México têm sido submetidas a tarifas punitivas. Metade dessas tarifas será suspensa imediatamente e o resto quando as primeiras transportadoras mexicanas estiverem de acordo com uma série de exigências dos EUA, entre elas testes de domínio do inglês e de drogas para os motoristas e de segurança para os caminhões.

As novas exigências para os caminhões mexicanos são mais rígidas do que aquelas previstas no Nafta e até do que aquelas aplicadas atualmente para caminhoneiros norte-americanos. Os caminhões mexicanos terão de levar gravadores eletrônicos para assegurar que façam apenas viagens através da fronteira, e não domésticas, e para que cumpram os limites norte-americanos de horas consecutivas de trabalho.

"Cumprimentamos o governo por concluir um acordo que abre o caminho para uma redução imediata de 50% nas tarifas retaliatórias do México sobre exportações norte-americanas no valor de US$ 2,4 bilhões. Esperamos que as tarifas remanescentes sejam eliminadas em breve", disse o presidente da Câmara de Comércio dos EUA, Thomas Donohue. As informações são da Dow Jones.