EUA e Otan devem enviar 4 mil tropas para leste europeu

Os conflitos entre Rússia e Ucrânia ocorrem em um momento em que os membros da Otan estão cortando gastos militares e reavaliando o papel da organização depois de vários anos de paz na Europa. Apesar da Ucrânia não fazer parte da Otan, alguns países do leste e do centro do continente temem ser os próximos alvos das tropas russas, o que obriga o bloco a dar demonstrações de segurança. O presidente russo, Vladimir Putin, nega que esteja enviando ajuda para os separatistas pró-Rússia em combate na Ucrânia.

Na quinta-feira, Obama também fará uma demonstração de solidariedade com os países do leste europeu, em sua visita à Estônia para reunião com líderes da região báltica. A suposta intromissão da Rússia nos conflitos na Ucrânia já gerou algumas sanções econômicas dos Estados Unidos e da Europa para com os russos, que responderam suspendendo a importação de alimentos destes países por um ano. Fonte: Associated Press.