EUA e Otan encerram formalmente sua missão no Afeganistão Os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vão marcar formalmente o final da guerra no Afeganistão neste domingo, com uma cerimônia em sua sede militar em Cabul, embora a insurgência combatida nesses 13 anos continue tão violenta e mortal quanto na época da invasão do país em 2011, que derrubou o regime do Taleban após os ataques de 11 de Setembro.