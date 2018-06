EUA e países asiáticos assinam acordo naval A Marinha dos EUA e mais de dez nações da região da Ásia e do Pacífico assinaram um acordo para evitar acidentes e falhas de comunicação no mar. O Código para Encontros Não Planejados no Mar foi aprovado por unanimidade no Simpósio Naval do Pacífico Ocidental, evento que ocorre na cidade chinesa de Qingdao.