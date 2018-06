EUA e Reino Unido prometem caçar autores de atentado Os líderes de Defesa dos EUA e do Reino Unido prometeram neste sábado caçar os responsáveis pelos ataques terroristas na Argélia e os militantes islâmicos no norte do Mali. Em entrevista conjunta à imprensa com seu colega britânico, o secretário de Defesa americano, Leon Panetta, disse que nenhum grupo terrorista pode atacar os EUA e "escapar". "Assim como não podemos aceitar ataques terroristas contra nossas cidades, não podemos aceitar ataques contra nossos cidadãos e nossos interesses no exterior", afirmou Panetta. "Nem podemos aceitar redutos na Al-Qaeda em nenhum lugar do mundo."