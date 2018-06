EUA e Reino Unido retiram diplomatas do Sudão do Sul O Pentágono informou que retirou 120 diplomatas norte-americanos e outras pessoas do Sudão do Sul nesta quarta-feira por causa da violência no país. O governo britânico também relatou a retirada de alguns de seus funcionários e dependentes de sua embaixada na capital Juba e aconselhou seus cidadãos a não viajarem para a área.