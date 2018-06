EUA e Rússia chegam a acordo sobre conflito sírio, diz Hillary Clinton

BELFAST , IRLANDA DO NORTE - A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton afirmou nesta sexta-feira, 7, que os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um acordo para apoiar esforços de mediação com todos os lados envolvidos no conflito sírio com o objetivo de alcançar uma transição política.

Ela declarou, porém, que o presidente Bashar Assad deve deixar o poder para assegurar um futuro democrático para o país. Washington e Moscou têm tido repetidos confrontos a respeito de como conter a violência na Síria, que já dura 21 meses.

Na quinta-feira, Hillary reuniu-se com o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e com o enviado da Organização das Nações Unidas (ONU), Lakhdar Brahimi, para tentar traçar um novo caminho para resolver a questão. "Foi um encontro muito construtivo", disse ela. "Nós avaliamos os acontecimentos perigosos ocorridos dentro da Síria."

Segundo Hillary, as conversações se encerraram com um compromisso para apoiar Brahimi a dar início a uma transição política a partir do plano assinado em Genebra e apoiada pelos membros do Conselho de Segurança da ONU e por países árabes.

As declarações foram feitas em meio a relatos de que o governo de Assad pode estar se preparando para usar armas químicas.

O próximo passo será uma reunião de alguns dias com graduadas autoridades norte-americanas e russas para discutir o que será feito a seguir, disse Hillary. "Cada um de nós com alguma influência no regime ou na oposição precisa se comprometer com Brahimi para um esforço sincero."

Com informações da Associated Press e da Dow Jones