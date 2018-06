EUA e Rússia concordaram em plano contra armas

Kerry disse que ele, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e um time de especialistas chegaram a uma avaliação comum sobre o atual arsenal e a conclusão de que a Síria deve destruir todas essas armas. O secretário disse ainda que a Síria deve apresentar detalhes sobre as armas químicas existentes no país em uma semana.

Além disso, Kerry afirmou que os EUA e a Rússia também concordaram que a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Síria deve conter a ameaça de uso de força caso a Síria se negue a colaborar. O que significa que se a Síria falhar, a resolução do Conselho de Segurança da ONU poderia autorizar uma ação militar. As informações são da Associated Press.