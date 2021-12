EUA e Rússia trocam acusações em encontro tenso de chefes diplomáticos sobre a Ucrânia

ESTOCOLMO - Menções a um cenário de conflito na Ucrânia foram uma constante durante o encontro do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o chanceler russo, Sergei Lavrov, nesta quinta-feira, 2, em Estocolmo. Enquanto o diplomata chefe do governo Biden se disse "profundamente preocupado" com os planos da Rússia de iniciar uma nova agressão contra a Ucrânia, o representante russo afirmou que "um retorno ao cenário de pesadelo de um confronto militar" está se formando por culpa da pressão dos aliados da Otan na fronteira russa.

O encontro entre os chefes de diplomacia das duas maiores potências bélicas do mundo aconteceu durante uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que além dos rivais reuniu também a Ucrânia em Estocolmo.

Leia Também Ucrânia pede que OTAN prepare sanções econômicas para impedir ataques da Rússia

"Estamos profundamente preocupados com os planos da Rússia de iniciar uma nova agressão contra a Ucrânia", disse Blinken, em um tom similar ao adotado durante outro pronunciamento, na quarta-feira, quando expressou preocupação sobre "evidências" de que a Rússia teria planos de lançar "ações agressivas contra a Ucrânia", durante uma reunião da Otan em Riga, na Letônia.

O americano também alertou que se a Rússia continuar no caminho do "confronto", sofrerá "graves consequências" - também na quarta, o secretário de Estado já havia ameaçado Moscou com "duras sanções". Blinken, no entanto, afirmou que estava disposto a "facilitar" a implementação dos acordos de Minsk, firmados após a Rússia anexar a Crimeia em 2014 e que visam resolver o conflito no leste da Ucrânia entre Kiev e separatistas pró-russos.

Depois de listar as cláusulas dos acordos, afirmando que Moscou não as respeitou, Blinken acrescentou: "a melhor forma de prevenir uma crise é a diplomacia". Ele também pediu que a Rússia "diminua a escalada" de tensões e retire as tropas, que, segundo os ocidentais, estão destacadas na fronteira com a Ucrânia.

Lavrov, em contrapartida, alertou que um "retorno ao cenário de pesadelo de um confronto militar" está se formando e acusou a Otan de "trazer sua infraestrutura militar para mais perto das fronteiras russas". O ministro russo das Relações Exteriores também se opôs a uma eventual expansão da aliança do Atlântico para o leste que incluiria a Ucrânia, mas disse que estava aberto ao diálogo.

Lavrov declarou que Moscou deseja "garantias de segurança" em suas fronteiras e pediu ao seu homólogo americano que "não arraste a Ucrânia para o jogo geopolítico dos Estados Unidos", caso contrário Moscou seria "obrigada a tomar medidas para restabelecer o equilíbrio militar-estratégico".

'Medidas dissuasivas'

Nesta quinta-feira, Blinken também se reuniu na capital sueca com seu colega ucraniano, Dmitro Kouleba, que reiterou seu pedido de implementação de "medidas dissuasivas" para que o presidente russo Vladimir Putin "pense duas vezes antes de recorrer à força militar".

Desde novembro, Kiev e seus aliados ocidentais alertam para um reforço das tropas russas na fronteira com a Ucrânia e a possibilidade de uma invasão durante o inverno.

A Rússia - que anexou a península da Crimeia e é acusada de apoiar os separatistas - nega que esteja preparando um ataque e repreende a Otan por aumentar a tensão.

O Kremlin disse nesta quinta-feira que a disposição da Ucrânia de reconquistar a Crimeia constitui uma "ameaça direta" à Rússia.

Além da questão da Ucrânia, as últimas semanas foram marcadas pela crise migratória na fronteira de Belarus com a União Europeia e uma breve escalada dos confrontos entre a Armênia e o Azerbaijão, todos países membros da OSCE.

Os países da UE concordaram na quarta-feira sobre novas sanções contra Belarus, e os Estados Unidos disseram que anunciariam novas medidas punitivas "muito em breve"./ AFP