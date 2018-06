EUA e UE anunciam novas sanções contra a Rússia O governo dos EUA e a União Europeia anunciaram novas sanções econômicas contra a Rússia, por causa do suposto apoio de Moscou a grupos separatistas da Ucrânia. Segundo o New York Times, as novas sanções dos EUA "vão significativamente além dos limites financeiros e de viagens impostos até agora a várias dezenas de indivíduos e suas empresas".