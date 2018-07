EUA: economia cria 171 mil vagas em outubro

O dado sobre as vagas criadas em setembro foi revisado em alta, para 148 mil vagas, de criação de 114 mil informados anteriormente. Em agosto, foram adicionadas 192 mil novas vagas de emprego, acima do número de 142 mil contabilizados na pesquisa original. Os números mostram que foram criados um volume expressivo de novos empregos desde a primavera no Hemisfério Norte.

As empresas do setor privado foram responsáveis pelo crescimento na oferta de empregos em outubro, adicionando 184 mil novos postos de trabalho ao mercado. Já o setor público, cortou 13 mil vagas.

O ganho médio por hora trabalhada caiu US$ 0,01 para US$ 23,58, enquanto a média de horas trabalhadas na semana permaneceu inalterada pela quarta semana, em 34,4 horas, em outubro. As informações são da Dow Jones.