EUA: Economistas preveem crescimento de 3% no 2ºtri O inverno rigoroso dos EUA atrasou - mas não prejudicou - o crescimento mais forte que muitos economistas esperavam para o país este ano. Segundo a última pesquisa mensal do Wall Street Journal com economistas, o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre registrará crescimento 0,5 porcentual maior em meio aos gastos de consumidores e empresas que foram adiados devido ao frio.