EUA: efeito do embargo sobre o Irã é maior que previsto O embargo ao petróleo iraniano está afetando a habilidade do país em exportar o hidrocarboneto mais rapidamente dos que muitos esperavam, em grande parte porque as empresas de navegação estão com dificuldades em fazer o seguro dos navios, disse nesta quarta-feira um funcionário do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, Carlos Pascual. Enviado especial e coordenador para assuntos internacionais de energia, Pascual disse que as empresas de navegação encontram dificuldades em fazer o seguro dos navios, mesmo de viagens para países que não participam do embargo ao petróleo do Irã.