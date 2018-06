EUA elevarão presença militar na Estônia

"Hoje, posso anunciar que essa iniciativa vai incluir unidades e aviões adicionais da Força Aérea para exercícios de treinamento aqui na região nórdica e do Báltico. E nós concordamos com nossos aliados estonianos que o local ideal para sediar e apoiar esses exercícios seria a Base Aérea Amari, aqui na Estônia", disse Obama. Atualmente, a base de Amari abriga quatro aviões da Força Aérea da Alemanha e 150 soldados alemães.

A Estônia é integrante da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a aliança militar liderada pelos EUA que foi formada em 1948 para confrontar a Rússia (então União Soviética). "Estaremos aqui pela Estônia. Estaremos aqui pela Letônia. Estaremos aqui pela Lituânia. Vocês perderam sua independência uma vez. Com a Otan, vocês nunca a perderão novamente", afirmou o presidente. Os três países bálticos eram repúblicas federativas soviéticas até o colapso da URSS, em 1991, e foram atraídos para a órbita da Otan nos anos subsequentes.

Nesta quinta-feira, Obama participará do encontro de cúpula da Otan em Newport, no País de Gales. O novo governo ucraniano, formado após o golpe de Estado apoiado pelos EUA e pela União Europeia em fevereiro, pediu formalmente para que o país seja admitido na aliança anti-Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.