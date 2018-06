EUA emitem alerta de tempestade tropical

O alerta desta quarta-feira se estendia por toda a costa da Carolina do Norte, a partir de Little River Inlet, perto da Carolina do Sul, até o norte do Estado, na fronteira com a Virgínia. Um alerta de tempestade tropical para a costa leste da Flórida foi cancelado.

O pior da tempestade deve ocorrer no Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, no amanhecer de sexta-feira, com 3 a 5 polegadas (7,62 a 12,7 centímetros) de chuva e ventos sustentados de até 85 milhas por hora, segundo o meteorologista do Serviço Climático Nacional, Tony Saavedra. A tempestade deve se movimentar rapidamente e sair da costa da Nova Inglaterra ainda na sexta, atingindo terra firma provavelmente nas províncias marítimas do Canadá como uma tempestade tropical.

No fim da manhã de quarta-feira (horário local), Arthur estava 165 quilômetros a leste-noroeste do Cabo Canaveral e cerca de 420 quilômetros a sul-sudeste de Charleston, na Carolina do Sul. Estava se movimentando para o norte a cerca de 11 quilômetros por hora, com ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora. Fonte: Associated Press.