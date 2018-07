EUA: empresa pagará US$ 210 mi por desastre em mina

Como parte do acordo, a empresa Alpha Natural Resources não será acusada dos crimes, mas indivíduos ainda podem enfrentar investigações e acusações criminais. A Alpha adquiriu a empresa Massey Energy após a explosão na mina Upper Big Branch, em 2011.

O acordo inclui o pagamento de US$ 46,5 milhões em reparações criminais às famílias dos mineiros mortos, além dos dois únicos sobreviventes, e US$ 35 milhões em penalidades para todas as transgressões da Massey, incluídos US$ 11 milhões à mina Upper Big Branch. Outros US$ 128 milhões financiarão melhorias na segurança das minas da Alpha nos EUA.

As informações são da Associated Press.