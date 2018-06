EUA: empresas aéreas devem respeitar zona de defesa

Países vizinhos e os EUA anunciaram, a princípio, que não seguiriam a nova determinação, com o argumento de que a medida apenas eleva as tensões regionais desnecessariamente.

Em comunicado divulgado ontem, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Jen Psaki, disse que os EUA continuam muito preocupados com a zona aérea de identificação declarada pela China, mas que aconselham companhias aéreas do país em operação no exterior a cumprir a nova determinação.

Em Pequim, o Ministério da Defesa disse que caças chineses identificaram e monitoraram duas aeronaves de reconhecimento dos EUA e dez aviões japoneses durante voos pela zona de defesa nesta sexta-feira.

Em resposta, a Casa Branca afirmou que os EUA "manterão a parceria com nossos aliados e operarão na área normalmente".

No Japão, autoridades locais não confirmaram detalhes dos voos, mas disseram que vão manter as missões de rotina na região. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.