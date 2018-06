EUA entregarão prisão de Bagram em 6 meses As Forças Armadas americanas e o governo do Afeganistão selaram ontem um acordo de transferência gradual do controle da principal prisão que os EUA mantêm no país. O acordo dá a Washington seis meses para entregar a prisão da base aérea de Bagram, atualmente com cerca de 3 mil detentos, à administração das autoridades afegãs. A questão ameaçava tirar do eixo as negociações entre os dois governos para formalizar o papel dos americanos no Afeganistão após a retirada das forças da Otan do país.