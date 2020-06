EUA enviam cheques de auxílio a mais de um milhão de cidadãos mortos

WASHINGTON - Como forma de estimular a economia devastada pelo novo coronavírus, o Tesouro dos Estados Unidos acabou enviando cheques a mais de um milhão de pessoas falecidas, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira, 25, por um órgão de fiscalização independente do governo.

O gabinete de Responsabilidade Fiscal do Governo disse que, desde que o Tesouro começou a enviar dinheiro aos contribuintes em abril para combater o desemprego causado pela pandemia, foram feitos 160,4 milhões de pagamentos, somando 269 bilhões de dólares.

O órgão não esclareceu quantos desses pagamentos foram causados por erros do Tesouro e quantos foram causados por fraude na solicitação.

Em 30 de abril, quando foram feitos 120 milhões de pagamentos, US$ 1,4 bilhão foi enviado para 1,1 milhão de mortos, segundo o gabinete.

Pagamentos de até US$ 1.200 per capita foram automáticos para a maioria das pessoas que registraram impostos entre os anos de 2018 e 2019, e também para os cidadãos associados aos programas de aposentadoria e benefícios do governo.

"Alguns desses contribuintes podem ter morrido na época em que receberam os pagamentos", afirmou o gabinete.

O relatório observou que, embora a Receita americana tenha os registros de óbito dos cidadãos, o Tesouro e seu serviço fiscal, que fazem esses pagamentos, não os têm.

O gabinete já havia anunciado em 6 de maio que os pagamentos feitos a pessoas mortas deverão ser devolvidos. /AFP