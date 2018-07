EUA enviam força de elite de fuzileiros navais à Líbia

O reforço da segurança ocorre um dia depois de o consulado dos EUA em Benghazi ter sido invadido por líbios revoltados com a divulgação de um filme que ridiculariza o profeta Maomé. O embaixador Chris Stevens e mais três diplomatas norte-americanos foram mortos na invasão.

Os fuzileiros navais despachados para a Líbia fazem parte de uma força interna de elite formada com o objetivo de reagir prontamente a ameaças de "terrorismo" e para reforçar a segurança em representações diplomáticas dos EUA em qualquer parte do mundo. As informações são da Associated Press.