EUA enviam soldados para procurar estudantes

O presidente DOS EUA notificou parlamentares, em uma carta enviada ao presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, e ao Senado, sobre os passos mais recentes destinados a encontrar as meninas.

Obama disse que os militares ajudarão com inteligência, fiscalização e aeronaves de reconhecimento em missões no norte da Nigéria. Segundo ele, a força permanecerá no Chade até que seu apoio não seja mais necessário. O Chade compartilha uma parte da sua fronteira ocidental com o nordeste da Nigéria. Fonte: Associated Press.