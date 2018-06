EUA enviam tropas em apoio a missão no Mali O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou ontem o envio de cem soldados ao Níger para auxiliar a missão conduzida desde janeiro por tropas francesas no vizinho Mali. O objetivo da intervenção é repelir o avanço de forças separatistas aliadas a grupos ultrarradicais islâmicos. A imprensa americana noticiou que Washington pretende instalar no Níger uma base para aviões não tripulados (drones), embora a Casa Branca não confirme oficialmente a informação. O governo local solicitou apoio dos EUA.