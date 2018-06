EUA enviam tropas para reforçar segurança no Iraque

O presidente Barack Obama notificou o Congresso nesta segunda-feira de que até 275 tropas podem ser enviadas ao Iraque para oferecer apoio e segurança aos funcionários norte-americanos e à embaixada em Bagdá. Cerca de 170 desse total já desembarcou, alguns apenas recentemente, e outros 100 soldados estarão de prontidão em um país vizinho caso sejam necessários, disse um norte-americano.

Obama tem prometido manter as tropas norte-americanas fora de combate no Iraque, mas na notificação ao Congresso ele afirmou que as tropas na região estão equipadas para combate direto.

Separadamente, três funcionários disseram que a Casa Branca considera enviar um contingente de forças especiais ao Iraque. A missão envolveria treinar e aconselhar os soldados iraquianos, já que muitos deles deixaram seus postos em cidades no norte e no oeste quando a insurgência avançou.

Também hoje, em Viena, diplomatas dos EUA e do Irã discutiram às margens de negociações nucleares opções para ajudar o Iraque a repelir o avanço do grupo sunita Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil, na sigla em inglês), segundo uma fonte norte-americana. Essa fonte acrescentou que as conversas não envolveram discussões militares, focando apenas se é necessário um apoio ao Iraque para conter o movimento sectário. Fonte: Associated Press.