EUA enviará militares para treinar tropas na África

O foco na África se dá após uma onda de violência no norte do continente e em meio às discussões de diversos países sobre uma intervenção militar em Mali.

As ameaças de terror de grupos ligados à Al-Qaeda têm sido crescentes na África, com destaque para o grupo extremista Boko Haram na Nigéria. As autoridades acreditam que o ataque de 11 de setembro ao consulado norte-americano em Benghazi, que matou o embaixador e outros três norte-americanos, pode ter sido executado por um grupo com ligação à Al-Qaeda.

As equipes enviadas pelos Estados Unidos vão mirar países como Líbia, Sudão, Algéria, Nigéria, Quênia e Uganda, onde grupos extremistas estão ativos. As informações são da Associated Press.