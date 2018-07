EUA esperam salvo-conduto para extraditar Ntaganda

Principal diplomata dos EUA para a África, Carson disse a jornalistas durante teleconferência realizada nesta quarta-feira que Washington espera que Ruanda coopere e conceda salvo-conduto para que Ntaganda possa ser extraditado para Haia.

Ntaganda é réu em um processo de genocídio no Tribunal Penal Internacional (TPI). Na segunda-feira, Ntaganda entregou-se na Embaixada dos EUA em Kigali e teria pedido para ser extraditado e responder a julgamento.

Carson disse considerar importante que o trajeto entre a embaixada e o aeroporto de Kigali não seja "de nenhuma forma inibido". Ele também manifestou a expectativa de que agentes do TPI a caminho de Ruanda possam entrar em Ruanda para consumar a extradição. As informações são da Associated Press.