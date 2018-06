EUA estendem por 24h proibição de voos para Tel-Aviv

Na terça-feira, depois de um foguete disparado por militantes palestinos desde o território de Gaza atingir um terreno a pouco mais de 1 km do aeroporto Ben Gurion, a FAA proibiu companhias aéreas norte-americanas de voarem para Tel-Aviv. As três empresas dos EUA com voos sem escalas para a capital israelense são Delta Air Lines, United Continental e US Airways.

Em 16 dias de ofensiva militar de Israel contra Gaza, 680 palestinos morreram e pelo menos 4 mil ficaram feridos; 31 israelenses morreram até agora nos combates, dos quais 29 eram soldados. Fonte: Dow Jones Newswires.