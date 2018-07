EUA estimam em 39 os mortos por tornados A série de tornados que atingiu mais de dez Estados americanos no fim de semana causou a morte de pelo menos 39 pessoas e deixou dezenas de feridos. No início da noite de ontem as autoridades ainda procuravam por desaparecidos. Segundo autoridades locais, os ventos alcançaram 257 Km/h e desde 1994 o mês de março não registrava tantas mortes decorrentes de tornados.