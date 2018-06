EUA estudam impor mais sanções à Venezuela

"A possibilidade de a eleição ser percebida como livre e a contagem dos votos ser válida serão pontos importantes para definir como manejaremos os próximos passos do relacionamento", disse Shannon na Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde foi sabatinado por sua indicação ao cargo de subsecretário para Assuntos Políticos do Departamento de Estado.

Por iniciativa da Venezuela, Washington e Caracas começaram um diálogo em abril, depois de um período de virtual rompimento de suas relações diplomáticas.

No Senado ontem, Shannon disse que o principal objetivo daquele encontro foi pressionar Caracas a marcar uma data para as eleições legislativas e "salvar a vida" do opositor Leopoldo López, que havia iniciado uma greve de fome quatro semanas antes. "Nós buscávamos uma ação do governo da Venezuela que levasse ao fim da greve de fome", observou o diplomata.