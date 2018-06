EUA estudam pôr base de drones no noroeste da África Os EUA estudam planos para instalar uma base de drones no noroeste da África, área de intensa atividade de grupos radicais islâmicos. Os aviões não tripulados americanos inicialmente fariam apenas voos de vigilância e não carregariam armas, ao contrário dos que frequentemente bombardeiam regiões no Paquistão, Afeganistão, Iêmen e Somália. Autoridades do Pentágono, porém, não descartam a possibilidade de eventualmente realizar operações ofensivas na região. / THE NEW YORK TIMES