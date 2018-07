EUA, europeus e árabes pedem resolução contra Bashar Assad

Com as tropas sírias lançando uma ampla ofensiva contra os opositores de Bashar Assad nos arredores de Damasco, os EUA, seus aliados europeus e a Liga Árabe pressionam hoje, em reunião do Conselho de Segurança (CS) da ONU, por uma resolução que, ainda esta semana, exija ao ditador que deixe o poder.

"O Conselho de Segurança precisa agir agora, diante da repressão brutal do regime sírio contra seu povo. Dessa forma, uma transição democrática pode ter inicio", disse a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, que participa dos debates de hoje juntamente com outros chanceleres e o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Elaraby.

O texto da resolução, apresentado pelo Marrocos, tem como base o plano de paz da Liga Árabe e prevê que Assad transfira o poder a seu vice, que lideraria uma transição para democracia em acordo com a oposição.

A resolução enfrenta a oposição da Rússia, que a pretende vetar caso o esboço atual se mantenha.

Para a embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice, "não há necessidade de prorrogar as negociações". "O texto não fala em uso da força, como alguns têm alegado." Os EUA e as nações europeias ainda mantêm uma série de canais de negociações com os russos e tentarão chegar a um acordo até a sexta-feira. Dez dos 15 membros do CS defendem a resolução. A China, que como a Rússia tem poder de veto, não se posicionou. O Brasil não integra mais o órgão.

Na Síria, as tropas de Assad atacaram ontem áreas controladas por dissidentes nos arredores de Damasco, matando dezenas de pessoas, segundo opositores.