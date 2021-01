EUA exigirão teste negativo de covid-19 para viajantes que chegarem ao país de avião

WASHINGTON - Os viajantes que quiserem entrar nos Estados Unidos por aeroportos, partindo de destinos internacionais, deverão apresentar prova de um teste de covid-19 negativo antes de embarcar em seu voo.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) anunciaram a nova política nesta terça-feira, 12, e disseram que ela entrará em vigor em 26 de janeiro. A agência disse que espera que a nova exigência de teste ajude a desacelerar a disseminação do vírus, atualmente em alta nos Estados Unidos, conforme a distribuição da vacina continua, segundo reportagem do jornal USA Today.

“O teste não elimina todos os riscos”, disse o diretor do CDC, Robert R. Redfield, em um comunicado, “mas quando combinado com um período de permanência em casa e precauções diárias como uso de máscaras e distanciamento social, pode tornar a viagem mais segura, mais saudável e mais responsáveis pela redução da contaminação nos aviões, nos aeroportos e nos destinos”./COM AFP