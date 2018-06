EUA: explosão na Coreia do Norte foi de vários quilotons Autoridades norte-americanas afirmaram que o teste nuclear da Coreia do Norte realizado nesta terça-feira foi de "vários quilotons". Em comunicado, o escritório do diretor de Inteligência Nacional informou que a Coreia do Norte "conduziu uma explosão nuclear de vários quilotons" e que a análise do ocorrido está em andamento.