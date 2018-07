EUA expulsam dois diplomatas venezuelanos

No dia do anúncio da morte de Chávez, o então presidente interino Nicolás Maduro expulsou os adidos, acusando-os de tramar um "golpe" contra o governo. Ele acusou Washington de "provocar" o câncer de Chávez. No ano passado, a cônsul-geral da Venezuela em Miami, Lívia Acosta Noguera, foi expulsa dos EUA sob a acusação de ter se engajado com diplomatas iranianos em uma operação de ciberataque contra a Casa Branca, o Pentágono, o FBI e usinas nucleares americanas. / DENISE CHRISPIM MARIN