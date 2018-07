EUA extraditam 'Açougueiro dos Andes' para o Peru Um ex-oficial do Exército peruano, acusado pelo massacre de 69 camponeses nos anos 1980, foi extraditado para o Peru no fim do dia de ontem, informou a polícia. Telmo Hurtado, conhecido como o "Açougueiro dos Andes", é acusado de comandar uma patrulha militar no sudeste do país que matou moradores, incluindo 30 crianças e 27 mulheres, em 1985, durante a guerra travada entre as forças oficiais e a guerrilha maoista do Sendero Luminoso.