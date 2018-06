EUA farão 'coalização' contra extremistas, diz Obama

Obama se prepara para um discurso ainda na noite desta quarta-feira no qual deve anunciar a expansão da ofensiva militar contra os insurgentes. Às vésperas do aniversário dos atentados de 11 de setembro, a rara aparição do presidente no horário nobre da televisão norte-americana evidencia a ameaça crescente representada pelo grupo militante.

De acordo com os trechos do depoimento publicados com antecedência pela Casa Branca, o presidente vai propor um plano que inclui tanto ações militares dos EUA como apoio para as forças que combatem o Estado Islâmico - principalmente a oposição moderada na Síria e o governo do Iraque.

"Essa campanha de contraterrorismo será travada por meio de um esforço firme e implacável para acabar com o Estado Islâmico onde quer que ele exista, usando nossa força aérea e nosso apoio às forças parceiras no solo", deve declarar Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.