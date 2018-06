EUA farão revisão completa no sistema de saúde militar

Hagel planejou se encontrar nesta manhã com seu principal vice e com líderes militares para discutir o processo de revisão, com duração de 90 dias, afirmou um funcionário sênior.

O anúncio foi feito horas depois de o Exército expulsar o chefe de um de seus hospitais mais movimentados, onde dois pacientes inesperadamente morreram após visitas à sala de emergência.

John Kirby, secretário de imprensa do Pentágono, explicou que questões no Departamento de Assuntos de Veteranos, e não no hospital do Exército, foram o catalisador para a ordem de Hagel.

O anúncio do Secretário da Defesa vem em meio a uma série de investigações no Departamento de Assuntos de Veteranos, que tem sido consumido por alegações de mau gerenciamento e encobrimentos, que levaram legisladores a pedirem a demissão do secretário Eric Shinseki.

O sistema de saúde militar serve mais de 9,6 milhões de pessoas, incluindo aqueles na ativa. O Pentágono gasta cerca de US$ 50 bilhões por ano no sistema, que emprega mais de 150 mil funcionários. Fonte: Dow Jones Newswires.