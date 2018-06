EUA fazem minuto de silêncio por vítimas de atentado

Os sinos dobraram por todo o Estado de Massachusetts. Três pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas no atentado da segunda-feira passada, quando duas bombas explodiram perto da linha de chegada da maratona.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, pediu aos moradores que fizessem um minuto de silêncio pelas vítimas na hora da explosão.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, respeitou um minuto de silêncio em particular na Casa Branca, sem cobertura da imprensa, informou sua assessoria de imprensa. As informações são da Associated Press.