EUA fecharão embaixadas em países islâmicos após ameaça

A porta-voz departamento de Estado, Marie Harf indicou que existem ameaças às instalações dos Estados Unidos no exterior e disse que alguns escritórios diplomáticos podem ficar fechados por mais de um dia.

Outras autoridades do país disseram que a ameaça ocorria nos países predominantemente muçulmanos, onde o domingo é um dia de trabalho normal. Missões diplomáticas norte-americanas na Europa e América Latina permanecerão fechadas no domingo regularmente.

O Departamento de Estado norte-americano emitiu um importante aviso no ano passado informando que as instalações diplomáticas do país deveriam permanecer fechadas diante de possíveis ataques em função do aniversário dos ataques de 11 de setembro. Neste dia, o consulado em Benghazi, na Líbia, foi atacado e quatro norte-americanos foram mortos, incluindo o embaixador Chris Stevens. Fonte: Associated Press.