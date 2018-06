EUA: ferido em desabamento de prédio morre em Miami

A polícia de Miami Dade identificou os dois homens mortos como José Calderón e Carlos Hurtado de Mendoza. Um trabalhador ainda está desaparecido e as autoridades esperam encontrar pelo menos mais um corpo nas ruínas, disse o chefe assistente do Corpo de Bombeiros de Miami Dade, David Downey.

As autoridades agora investigam as causas do desabamento do prédio, que deveria ficar pronto em fevereiro de 2013 e funcionaria ao lado da Universidade de Miami Dade, que tem oito mil estudantes. Uma sala de aula e escritórios deveriam funcionar no primeiro andar do prédio, enquanto outros andares teriam garagens.

As informações são da Associated Press.