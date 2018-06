EUA: filho de Senador pode ter atirado contra si mesmo

Gus Deeds, um dos quatro filhos adultos do senador, deixou a universidade para ajudar na campanha de 2009 do pai para o governo do Estado da Virgínia. "Ele precisa de mim e eu preciso dele", disse o senador em 2009, sobre a campanha ao lado do filho. Um dos colegas de Creigh afirma que o político fez "grandes esforços" para ajudar Gus ao longo dos anos.

Na terça-feira, porém, pai e filho se envolveram em uma discussão na casa de campo da família, na região oeste da Virginia. Eram os únicos na residência. O senador foi esfaqueado diversas vezes na cabeça e no peito, relata a polícia. Gus Deeds, porém, morreu na casa onde estava com o pai devido a um ferimento à bala feito pro ele mesmo. A polícia encontrou uma arma dentro da residência.

Autoridades ainda estavam investigando o motivo e as circunstâncias em que Creigh foi esfaqueado. "Estudamos a possibilidade de uma tentativa de assassinato ou suicídio", informou a polícia do Estado da Virgínia nesta quarta-feira, sem dar detalhes sobre o objeto utilizado para esfaquear o senador. Fonte: Associated Press.