EUA: Fluxo de capital externo é positivo em US$ 167,7 bi

Desse valor, os fluxos líquidos de entrada de capital estrangeiro privado somaram US$ 147,5 bilhões e os fluxos líquidos de entrada de capital estrangeiro oficial totalizaram US$ 20,3 bilhão.

Os estrangeiros aumentaram a quantidade de títulos de longo prazo dos EUA que possuíam em fevereiro, com compra líquida de US$ 84,8 bilhões. As compras líquidas desses títulos por investidores estrangeiros privados foram de US$ 66,3 bilhões, enquanto as compras líquidas por instituições oficiais estrangeiras totalizaram US$ 18,5 bilhões.

Ao mesmo tempo, os residentes nos EUA reduziram a quantidade de títulos estrangeiros de longo prazo que possuíam, com vendas líquidas de US$ 1,0 bilhão em fevereiro.

Levando em conta transações com títulos estrangeiros e norte-americanos, houve compras líquidas de títulos de longo prazo no valor de US$ 85,7 bilhões. Após ajustes, o Tesouro calcula que houve compras líquidas estrangeiras de US$ 76,5 bilhões em títulos de longo prazo no mês de fevereiro.

Os residentes no exterior aumentaram a quantidade de títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA que possuíam em US$ 2,8 bilhões. A quantidade de títulos de curto prazo e outras obrigações denominadas em dólar nas mãos de residentes no exterior subiu US$ 4,6 bilhões.

Em fevereiro, a China reduziu a quantidade de Treasuries que possuía em US$ 2,7 bilhões, de uma alta de US$ 5,6 bilhões em janeiro.