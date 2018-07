EUA: funeral de empresário é feito no Colorado O funeral de Gordon Cowden, um pai de família de 51 anos, foi o primeiro de uma das 12 vítimas na matança desfechada na semana passada em um cinema no Estado do Colorado durante a estreia do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge". O acusado pela chacina, James Holmes, de 24 anos, foi apresentado a um tribunal na segunda-feira. Cowden era empresário e suas duas filhas adolescentes que o acompanhavam ao cinema escaparam ilesas da chacina. O funeral de Cowden ocorreu em uma igreja de Denver. Ele foi descrito como um "pai amoroso" que gostava "da vida ao ar livre" e tinha uma microempresa.