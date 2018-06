EUA: homem invade salão de beleza e mata 3 mulheres Um homem matou três mulheres a tiros em um salão de beleza no Estado da Flórida (EUA) nesta quinta-feira, e feriu uma quarta antes de se suicidar em uma casa próxima ao local, disse a polícia. O atirador foi identificado como Bradford Baumet, de 36 anos. Baumet era acusado de violência doméstica pela dona do salão, Marcia Santiago, a qual conseguiu em 9 de outubro uma ordem judicial que proibia que ele se aproximasse dela. Baumet seria acusado formalmente em um tribunal justamente nesta quinta-feira, mas duas horas antes da audiência invadiu o salão Las Dominicanas M & M, armado, e realizou os disparos ao redor das 11h da manhã, informou a porta-voz da policia do Condado de Casselberry, em Orlando, Sara Brady.