EUA: Hyundai inicia recall de 140 mil veículos

Até o momento não há registros de acidentes ou feridos com o problema, de acordo com comunicado da companhia, mas a falha está nos parafusos que prendem o air bag do motorista à coluna de direção de veículos do modelo Tucson, que podem não ter sido fixados de forma correta durante a montagem.

Hyundai informa que o defeito pode resultar em ferimentos no caso de uma batida. No total, 137 mil automóveis foram chamados para o recall nos EUA e 3,5 mil em Porto Rico dos modelos de 2011 a 2014.

O problema chamou a atenção da Hyundai em dezembro de 2013, depois de relatos de concessionárias que apertaram os parafusos durante a revisão.

Nessa semana, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA, na sigla em inglês) aplicou uma multa de US$ 35 milhões na General Motors por esconder defeitos de ignição em carros pequenos. A falha está relacionada a cerca de 13 mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.