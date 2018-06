EUA impõem sanções à empresa ligada ao Hezbollah

As sanções dos Estados Unidos proíbem entidades americanas de realizar qualquer negócio com Stars Group Holding, com sede em Beirute, suas subsidiárias e seus altos gestores. As medidas também exigem o congelamento de quaisquer que a empresa mantém dentro do sistema financeiro dos EUA.

O governo Obama acusou o Hezbollah, que os EUA designa como uma organização terrorista, de usar os drones para apoiar o presidente Bashar Assad na sua guerra civil - e para realizar vigilância aérea sobre Israel.

"Com o alcance perturbador muito além do Líbano, o Hezbollah explora o sistema financeiro internacional para reforçar suas capacidades militares na Síria e suas atividades terroristas em todo o mundo", disse David Cohen, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. "Esta atividade terrorista global e a expansão de sua rede criminosa desmentem propósito alegado do Hezbollah como um movimento de libertação nacional".

O Tesouro também estendeu as sanções a Hanna Elias Khalifeh, um membro sênior do Hezbollah, por supostamente trabalhar com a empresa para adquirir equipamentos para os drones. Fonte: Dow Jones Newswires.