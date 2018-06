EUA impõem sanções a separatistas na Ucrânia

A medida de congelar ativos e restringir viagens de líderes separatistas é o mais recente passo do programa de sanções dos EUA. Além dessas medidas, os EUA e outros países ocidentais têm dito que a Rússia enfrentará sanções mais sérias, mirando setores específicos da indústria do país, se não agir para promover a estabilidade na Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, anunciou mais cedo que tropas ucranianas iniciarão um cessar-fogo unilateral de sete dias ainda hoje, no primeiro passo dos esforços para reduzir a intensidade do conflito com separatistas pró-Rússia no leste do país. Fonte: Dow Jones Newswires.